Vaccini: accordo Confcommercio Milano-Pio Albergo Trivulzio

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Confcommercio Milano ha firmato un accordo operativo con il Pio Albergo Trivulzio per le vaccinazioni anticovid che permetterà, quando partiranno le vaccinazioni aziendali, la somministrazione o direttamente nel centro vaccinale del Pat (dove sono attivi due ambulatori per 120 box per quattro linee vaccinali in contemporanea), o nelle sedi delle singole imprese.

Per aderire le aziende dovranno registrarsi su una sezione dedicata del sito Confcommercio Milano.

"Ringraziamo innanzitutto il Pio Albergo Trivulzio per la grande competenza e disponibilità. La convenzione è un importante valore aggiunto per i nostri associati in questo momento di ripartenza - ha detto Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - e risponde pienamente, nella doppia modalità operativa, alle esigenze di tutte le imprese: da quelle più grandi e strutturate fino al singolo operatore. Con tariffe contenute ai fini di non aggravare ulteriormente i costi delle nostre imprese associate".

"Auspichiamo ora che arrivi quanto prima la decisione delle autorità competenti - ha aggiunto - di far partire la vaccinazione aziendale per mettere al più presto in completa sicurezza il mondo del lavoro". Soddisfatto anche il Pat, per una collaborazione che, spiega la direzione, "è il riconoscimento della professionalità, generosa e senza clamori, che le donne e gli uomini del Trivulzio dedicano al bene comune e alla salute pubblica: da sempre e sempre accanto alle fragilità; oggi anche accanto alla Milano che vuole ripartire".

