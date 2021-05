Resistenza: Sala, con Anpi per la Loggia

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Il provvedimento per tutelare la Loggia dei Mercanti, luogo simbolo della Resistenza milanese che è stato da poco riqualificato "non è semplice, noi la facciamo presidiare dalle forze dell'ordine, bisogna sedersi ad un tavolo e trovare una soluzione perché Cenati ha ragione sul fatto che così non è tollerabile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando le scene di bivacchi che sono state segnalate dal presidente dell'Anpi della città, Roberto Cenati, nel luogo della Resistenza milanese.

"Ricordo che anni addietro la nostra proposta era di trovare formule per chiuderlo quel posto e Anpi non era stata d'accordo - ha aggiunto -. Cenati ha parlato di illuminazione la sera e di telecamere. Certo mettere in pianta stabile forze dell'ordine è un messaggio sbagliato, in questo momento la stiamo facendo sorvegliare, ma bisogna trovare formule adatte". (ANSA).