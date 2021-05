Per giornata dei musei, regalo al Cenacolo e ingressi gratis

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Show, biglietti gratuiti e omaggi: in questo modo il polo museale lombardo ha deciso di festeggiare oggi l'International Museum Day.

Ai visitatori del Cenacolo vinciano, a Milano, e del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane (in provincia di Brescia) viene infatti regalato il numero di Meridiani dedicato al patrimonio Unesco della Lombardia; L'ingresso a Palazzo Besta a Teglio (Sondrio) è gratuito, mentre è stato registrato alla Cappella Espiatoria di Monza dal'associazione Nuovo Millennio - Radio Stella lo spettacolo "Voci alla storia: re Umberto I e i suoi attentatori", che presto sarà disponibile online sulla pagina Facebook del museo.

Invece alla Villa Romana di Desenzano del Garda è in partenza "Storie di Passioni", un progetto dedicato all'inclusione di persone con disabilità. I destinatari diventano protagonisti dell'esperienza (cognitiva ed emozionale insieme), in modo da rendere il museo un luogo ancor più accessibile e partecipativo. (ANSA).