COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Oggi siamo a quattro milioni e 800 mila dosi in tutta la Lombardia. Le adesioni sono altissime, purtroppo le forniture che l'Europa dà sono molto basse rispetto alle nostre capacità vaccinali che sono alte. Il nostro obiettivo è di finire le vaccinazioni al 30 agosto con le forniture di oggi". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti a Brescia, dove oggi è stato in visita il presidente Sergio Mattarella.

"Questo - ha detto il presidente all'Università di Brescia, prima tappa della sua visita - è il tempo del rilancio. La vicinanza alla città e alla provincia di Brescia è stata ampia, questo è il tempo del rilancio comune". La mattinata del Capo dello Stato in una delle città più colpite dalla pandemia è poi proseguita con la visita alla Vittoria Alata, da poco restaurata, la statua bronzea di epoca romana che è uno dei simboli della città, per terminare all'hub vaccinale in fiera.

Il Capo dello Stato, secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che lo ha accompagnato, è rimasto "impressionato" dall'hub vaccinale del Brixia Forum, che oggi arriva a centomila dosi somministrate. "Ho avuto più volte modo di ricordare che la Lombardia è stata il primo fronte dell'attacco del Covid-19. È difficile e doloroso per me ricordare l'inizio di un percorso che non avrei mai pensato di dover affrontare. Oggi, però - ha detto Fontana -, celebriamo la bellezza, la vittoria: siamo a buon punto, grazie alla strenua resistenza dimostrata dagli eroi che negli ospedali hanno fronteggiato e fronteggiano il nemico e alla campagna vaccinale".

Anche i numeri sembrano continuare a virare al buono: con 33.030 tamponi effettuati è di 598 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, percentuale in discesa all'1,8%. In discesa si confermano anche i ricoveri che sono 353 in terapia intensiva (-19) e 1.992 negli altri reparti (-36), mentre sono 31 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.391.

