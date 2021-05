Vaccini: inaugurato hub all'ex Esselunga in Brianza

(ANSA) - MONZA, 17 MAG - È stato inaugurato oggi a Vimercate, in Brianza, un nuovo hub vaccinale presso l'ex supermercato Esselunga. Il centro, gestito da Asst Brianza, si aggiunge a quelli già attivi, da qualche settimana, a Carate Brianza, Besana e Limbiate e può contare su circa 2.700 metri quadrati, dei quali 600 destinati alle aree per l'accettazione, l'anamnesi medica, l'attesa e l'osservazione post somministrazione (con 240 posti a sedere). Altre superfici sono poi agibili per funzioni accessorie. Qui sono state organizzate e messe a punto 14 linee, la metà delle quali già attivate, ma che a breve saranno portate a 12 in attesa dell'arrivo di un maggior numero di vaccini.

Inizialmente sono previste tra le 800 e le 1.000 somministrazioni al giorno: con 12 linee attive, verosimilmente fra fine maggio e inizio giugno, saranno 1.700. Significativa e corposa la mobilitazione dei volontari di AVPS e della Protezione Civile di Vimercate, chiamati a "governare" il percorso degli utenti e per dare assistenza sanitaria se necessaria. (ANSA).