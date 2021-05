Ruby ter: da Berlusconi impedimento, verso rinvio a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Si va verso un nuovo rinvio del processo milanese sul caso Ruby ter che vede imputati Silvio Berlusconi e altre 28 persone, tra cui molte giovani ospiti delle serate ad Arcore e poi, secondo l'accusa, testimoni reticenti, perché pagate, nei processi sul caso Ruby. La difesa dell'ex premier, dimesso sabato scorso dal San Raffaele, ha depositato, infatti, una nuova istanza di legittimo impedimento per motivi di salute per l'udienza di mercoledì prossimo.

Udienza che, dunque, si terrà in Tribunale a Milano, davanti alla settima penale, e non nella maxi aula della Fiera (dove si svolgono le udienze per le deposizioni dei testi per le restrizioni dovute al Covid), e servirà per discutere sulla richiesta di impedimento e sul rinvio del dibattimento. Per mercoledì era prevista la testimonianza del ragioniere di fiducia del Cavaliere, Giuseppe Spinelli.

Il collegio, presieduto da Marco Tremolada, nella scorsa udienza del 28 aprile, aveva deciso di sospendere il processo, "con anche la sospensione dei termini di prescrizione", fino alla "data delle dimissioni" del leader di FI, ricoverato per complicazioni legate al post Covid e che ora sta osservando un periodo di riposo e cure a casa.

Il Tribunale aveva chiarito pure che potrebbe essere "opportuno l'espletamento di una perizia nel momento in cui, una volta dimesso, sarà segnalato dalla difesa il permanere delle attuali condizioni". Mercoledì ci sarà la discussione in aula sull'impedimento e sul rinvio.

Intanto, il processo in corso a Siena, sempre un filone del caso Ruby ter, a carico di Berlusconi e del pianista di Arcore Danilo Mariani per corruzione in atti giudiziari è stato rinviato per la sentenza al 21 ottobre. Mariani, però, nel frattempo è stato già condannato a 2 anni per falsa testimonianza. (ANSA).