Lombardia: consigliere Franco passa da Cambiamo! a FdI

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Il consigliere regionale della Lombardia Paolo Frano lascia Cambiamo! e aderisce a Fratelli d'Italia. Arriva quindi a cinque il numero di consiglieri del partito. Storicamente un record, come ha sottolineato l'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato. Nel corso della legislatura i consiglieri sono passati da due a cinque con l'adesione prima di Federico Romani (da Forza Italia), poi di Patrizia Baffi (Italia Viva) ed ora Franco.

"Sono qui per dare un valore aggiunto - ha spiegato in conferenza stampa il consigliere - per dare un valore aggiunto al partito che sta volando nei consensi e ha bisogno di radicarsi nei territori". "Questo dimostra che la proposta di FdI convince sempre di più - ha detto la coordinatrice regionale Daniela Santanchè - E nelle prossime settimane la nostra famiglia potrebbe allargarsi ancora".

"Certamente - ha aggiunto - le richieste di entrare in Fratelli d'Italia sono parecchie, da parte di deputati, senatori e consiglieri regionali". (ANSA).