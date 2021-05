Covid: Sala, Milano vuole riaprire a giovani in sicurezza

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Milano è pronta a mettersi alla prova e a dimostrare che si può riaprire a concerti e a eventi di intrattenimento e culturali nel rispetto delle regole". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del primo "evento-test" che potrebbe tenersi in città alla fine di maggio quando, in una nota discoteca, il Fabrique, si terrà un esperimento di riapertura dei locali per concerti al chiuso con l'utilizzo di tamponi, come avvenuto ad esempio a Barcellona.

"Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questa proposta. E faremo quanto è nelle nostre possibilità perché possa realizzarsi. Milano vuole riaprire ai giovani, alla possibilità di stare insieme in modo consapevole e corretto. Cioè in sicurezza", ha aggiunto Sala spiegando che la proposta gli è stata presentata dalle associazioni di settore SILB, CFC, ADJ e SILS "nel corso di due incontri molto utili; una richiesta che ho accolto e che ho deciso di sostenere, dopo averne interessato il Prefetto".

"L'abbiamo sottoposta al Governo e al Cts, perché il mondo dell'intrattenimento musicale, così come quello dello spettacolo e della cultura devono poter ripartire presto e soprattutto in sicurezza. - ha concluso - Diverse città europee hanno già sperimentato il riavvio di appuntamenti Covid-free, con buoni risultati". (ANSA).