Covid: Lombardia, chiude modulo cura alta intensità in Fiera

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Dopo quasi 200 giorni di attività, nell'Ospedale in Fiera di Milano, chiude il primo modulo di cura ad alta intensità, gestito da 7 medici e 19 infermieri dell'équipe dell'Asst dei Sette Laghi. "Un'ottima notizia, segno tangibile della pandemia che rallenta e del virus che allenta la presa" scrive su Facebook il governatore lombardo, Attilio Fontana. "L'Ospedale in Fiera è tutt'ora un polmone di salvataggio per la cura specifica dei pazienti Covid più gravi, fondamentale per tenere più liberi gli ospedali sul territorio - aggiunge il presidente -. Agli operatori in servizio, provenienti da tutta la Lombardia, va il nostro immenso grazie".

(ANSA).