Brembo: arriva il nuovo impianto frenante per superbike 2021

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Brembo presenta il nuovo impianto frenante per il campionato superbike 221. Protagonista in Superbike sin dalla prima edizione del 1988, Brembo fornirà un impianto frenante ai principali team in gara. Delle 23 moto che disputeranno la stagione 2021, ben 17 hanno scelto di affidarsi agli impianti frenanti Brembo e 16 ai cerchi Marchesini in alluminio forgiato.

La maggior parte dei piloti ha deciso di affidarsi anche per questa stagione ai livelli di performance, affidabilità e sicurezza garantiti dai componenti degli impianti frenanti Brembo: pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie.

La nuova pinza alettata è caratterizzata da un design molto simile alla GP4, introdotta in MotoGP già nel campionato 2020.

Si tratta di una pinza monoblocco in alluminio interamente ricavata dal pieno, con attacco radiale a 4 pistoni di diametro 34 millimetri. Le pastiglie Z04 in materiale sinterizzato sono progettate per le nuove geometrie della pinza. (ANSA).