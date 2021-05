Tiro a volo: Cdm a Lonato; Gran Bretagna vince Mixed Trap

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 16 MAG - Con la premiazione della gara del Mixed Team di Fossa Olimpica (prova che farà parte anche del programma dei Giochi di Tokyo) si è chiusa la 'tappa' della Coppa del Mondo di tiro a volo a Lonato del Garda. La medaglia d'oro è andata alla coppia inglese formata da Kirsty Hegarty e Matthew Coward-Holley che hanno vinto il confronto diretto con i rappresentanti di San Marino Alessandra Perilli e Gian Marco Berti regolandoli con 39/50 a 34/50 nel medal match per il primo e secondo posto. Sul terzo gradino del podio gli spagnoli Fatima Galvez e Alberto Fernandez, vincitori per 46-38 del duello per la medaglia di bronzo contro gli azzurri Jessica Rossi, oro olimpico individuale a Londra, e Luca Miotto. Settima l'altra coppia azzurra formata da Silvana Stanco e Lorenzo Ferrari. Alle gare sulle pedane di tiro dell'impianto del Garda hanno preso parte in tutto 416 tiratori di 63 nazioni e che si è svolta in piena sicurezza e con un protocollo anti-Covid severissimo. (ANSA).