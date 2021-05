Lecco invasa da 3mila pecore per la transumanza

(ANSA) - LECCO, 16 MAG - La città di Lecco è stata invasa da più di tremila pecore. In mattinata si è infatti rinnovato l'antichissimo rito della transumanza stagionale: tre greggi guidati dai rispettivi pastori sono partiti dalla Brianza venerdì scorso, hanno raggiunto prima il Monte Barro e Galbiate (Lecco), e all'alba si sono messi in movimento verso gli alpeggi della Valsassina e della Prealpi Orobiche dove rimarranno fino all'autunno.

La scelta del passaggio dalla città manzoniana, con ingresso dal Ponte Vecchio, è caduta su una giornata festiva per evitare intralci al traffico. Il passaggio dal capoluogo lecchese è durata circa mezz'ora e non ha provocato problemi, ma tanta curiosità. (ANSA).