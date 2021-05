Finisce in moto contro il guard-rail e muore, ferita fidanzata

(ANSA) - LECCO, 16 MAG - Un motociclista di 25 anni è finito contro il guard rail questa mattina sulla strada provinciale a Colle Brianza (Lecco) ed è deceduto poche ore dopo in ospedale.

Mirco Fumagalli residente a Verderio (Lecco), stava percorrendo la strada della Brianza con la fidanzata, nella classica gita domenicale, quando all'altezza di una curva - per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale - è finito contro il cordolo, riportando gravissimi traumi. Trasportato d'urgenza al Manzoni di Lecco il 25enne è morto nel pomeriggio.

La fidanzata, sua coetanea, ha riportato qualche contusione ed è stata ricoverata all'ospedale di Merate. (ANSA).