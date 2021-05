A Milano sarà una 'estate sforzesca', 80 show al Castello

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Sarà una 'estate sforzesca' quella di Milano. Tornerà infatti al Castello la kermesse estiva organizzata dal Comune, che quest'anno prevede un cartellone con ottanta appuntamenti dall'11 giugno al 7 settembre, con spettacoli che vanno dal jazz, alla prosa, dalla classica alla musica pop.

Il 12 giugno si esibirà nel cortile delle Armi Lo stato sociale, il 21 giugno, festa della musica, sarà guest star Edoardo Bennato, ma Atir, Dancehouse, teatro Litta e Out Off si alterneranno big come Negrita, Nicolò Fabi, Francesco Bianconi, Colapesce Dimartino, Arto Lindsay, Jonathan Coe, Joe Bastianich+Mattew Leee e Fabio Concato; Venerus. Molte le collaborazioni istituzionali - come quella con il MIC per la Festa della Musica, o con l'orchestra laVerdi, l'orchestra I Pomeriggi Musicali - e tante le collaborazioni con altri enti, teatri, rassegne: tra questi, il teatro Franco Parenti, il festival "La Milanesiana", la Società dei Concerti, l'Accademia del Teatro alla Scala, Milano Classica.

Gli ottanta appuntamenti sono stati selezionati dalle 249 proposte arrivate a Palazzo Marino. "Ogni sera - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - andrà in scena uno spettacolo diverso e ogni cittadino potrà finalmente riprendere consuetudine con il teatro, la musica, la danza".

"Mai come quest'anno - ha proseguito -, sempre con modalità responsabili e in assoluta sicurezza, dobbiamo tornare a un'esperienza di normalità, a far parte di quella sorta di assemblea laica che è lo spettacolo dal vivo, dal quale recuperare quel senso di condivisione, partecipazione, sicurezza e fiducia che è alla base di ogni patto di comunità".

Anche questa edizione, come la precedente, si avvarrà della collaborazione di Edison (sponsor), AMAT e Legambiente (partners). Sponsor tecnico: Mailticket.

La partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione obbligatoria, anche per gli spettacoli a ingresso gratuito, e l'accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato: sono previsti oltre 500 posti a sedere a configurazione variabile e non sono disponibili posti in piedi. Previsti anche il controllo della temperatura all'ingresso e il distanziamento fisico (ad eccezione dei gruppi familiari).