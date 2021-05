Milano: Sala, ottimista su prolungamento M1 fino a Baggio

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - "Sono ottimista su questo progetto, però abbiamo bisogno ancora di qualche mese per capire i tempi, però sono ottimista perché vedo che è un progetto su cui c'è consenso da parte di tutti". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova biblioteca di Baggio, quartiere periferico della città, parlando del progetto per prolungate la linea uno della metropolitana, tramite i fondi del Recovery Plan.

"Anche dal ministero so che in particolare sulle metropolitane porranno tanta attenzione. Quindi io sono sicuramente ottimista, vedremo a breve con che tempi potremo permettere ai baggesi di aver qui la M1. - ha concluso - E' un progetto fondamentale e con grande determinazione e senza divisioni di partito dobbiamo portare a casa il finanziamento".

(ANSA).