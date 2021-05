Inter: Marotta, Conte vedrà Zhang, spero continuare con lui

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Essere all'Allianz Stadium, da campione d'Italia: una sensazione che Beppe Marotta ha provato per tanti anni e che stavolta ha un significato diverso, visto il suo passaggio all'Inter. "Ho voltato pagina, vale per giocatori, allenatori e anche i dirigenti - dice Marotta intervistato da Sky Sport a margine di Juventus-Inter -. Essere in questo club ha generato molta motivazione e stimoli, a posteriori devo dire che è bello vincere e siamo contenti dell'iter che abbiamo seguito. È nel mio modo di lavorare quello di portare a termine un percorso, ho avuto una grande fiducia dal presidente Zhang".

Una figura fondamentale, com'è stato più volte rimarcato, è quella di Antonio Conte: "È un vincente e l'ha dimostrato anche qui. Allenatori così sono molto ambiziosi e il suo ciclo è iniziato molto bene e vorrà migliorarlo. Quanto prima ci sarà un incontro con il presidente, spero si possa continuare". (ANSA).