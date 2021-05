Università: Cattolica; voto, Ateneo Studenti prima

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Alle elezione degli iscritti all'Università Cattolica nelle sedi di tutta Italia (Milano, Cremona, Brescia, Piacenza, Roma e Campobasso), la lista Ateneo Studenti ha ottenuto 2 seggi su 3 nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio, l'Educatt, il più importante organo dell'Ateneo. Il terzo seggio è stato assegnato a UniLab. Lo rende noto, in un comunicato, Ateneo Studenti.

Al termine dello spoglio delle elezioni delle rappresentanze studentesche "si registra un'affluenza nazionale storica del 28,90% pari a circa 13.000 studenti votanti". Gli studenti hanno votato anche per le rappresentanze nei Consigli di Facoltà.

Ateneo Studenti ha ottenuto 38 seggi su 79, UniLab 28, La Svolta 10. Nella sede di Milano la lista ha ottenuto 36 seggi, su 58 negli 8 Consigli di Facoltà, su 9796 votanti. Inoltre, per la prima volta la lista ha ottenuto 2 seggi alla facoltà di Medicina nella sede di Roma.

"A nome di Ateneo Studenti - ha dichiarato Paolo Spagnuolo, presidente della lista - desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo grande risultato.

La massiccia partecipazione al voto ci consente di poter dire che siamo effettivamente rappresentativi della comunità studentesca e, allo stesso tempo, ci attribuisce una grande responsabilità nel farci portatori delle esigenze degli studenti. Inoltre, la rilevante consistenza del dato sull'affluenza documenta il desiderio degli studenti di poter essere costruttori attivi e partecipi dell'Università soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando". (ANSA).