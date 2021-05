Gdf sequestra immobili a contrabbandiere comasco

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - I militari della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco (como) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, per 600 mila euro, a fini di confisca, su beni riconducibili ad un noto contrabbandiere comasco, indagato per intestazione fittizia di beni. Le indagini hanno portato alla denuncia anche di tre famigliari dell'indagato, intestatari formali degli immobili L'uomo era stato più volte segnalato per reati di contrabbando e riciclaggio, e aveva fraudolentemente trasferito la proprietà dei propri beni ai figli ed alla moglie. E' anche imputato per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti partite di preziosi e valuta da e per la Svizzera.

L'intestazione dei beni ai famigliari era avvenuta lo stesso giorno in cui la Procura di Como aveva chiesto il suo rinvio a giudizio. Sequestrati una villa di pregio a Faloppio e un fabbricato in una zona residenziale di Uggiate-Trevano, sempre nel Comasco. (ANSA).