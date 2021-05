Estate: 180 appuntamenti green alla Biblioteca degli Alberi

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Un concorso di progettazione dedicato all'architettura sostenibile aperto agli under 40 e 180 appuntamenti gratuiti alla Biblioteca degli Alberi (Bam) sono le attività messe in campo dalla Fondazione Riccardo Catella per i prossimi mesi.

"Il programma culturale di Bam - anticipa Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di Bam - nasce attorno al dialogo tra "cultura e natura", bisogni primari dell'uomo, elementi chiave per lo sviluppo e la rigenerazione di una società. Temi che la pandemia ha reso ancora più urgenti e ai quali abbiamo cercato di rispondere con un nuovo approccio di "cultura sostenibile".

Il concorso di progettazione è studiato per dotare Bam e l'area di Porta Nuova di architetture temporanee e sostenibili per gli spazi pubblici: un chiosco principale con integrati i servizi, uno più piccolo per cibi e bevande e pop-up shop.

Con la bella stagione, poi, il parco si trasformerà in una agora verde di cultura con oltre 180 appuntamenti tra musica, arte, cinema, poesia e scienza. Per il solstizio d'estate, sono previste performance, installazioni, attività partecipative in collaborazione con l'Accademia di Brera, interventi di musica diffusa degli studenti della Civica Scuola di Musica di Claudio Abbado e il concerto di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, che si esibiranno muovendosi liberamente nel Parco in un concerto senza barriere tra musicisti e spettatori.

Se dal 12 giugno riapre il Lido tra gli alberi, il 5 settembre si chiude simbolicamente la stagione con la terza edizione di Back to the City Concert - la grande musica classica nel parco.

Protagonisti il pianista e compositore Stefano Bollani e l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, impegnati in un concerto open air gratuito, che nell'ultima edizione ha raggiunto oltre 6.000 persone tra presenti e streaming. (ANSA).