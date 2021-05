Covid: calano ancora ricoveri in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Scende ancora in Lombardia il numero di ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). Dai 44.005 tamponi effettuati ieri, sono emersi 1.160 nuovi positivi, con un rapporto del 2,6% tra tamponi e casi. I decessi sono 23, per un totale di 33.307 da inizio pandemia.

I nuovi casi sono 298 a Milano, di 108 in città; 148 a Brescia, 129 a Bergamo, 125 a Varese, 111 a Como, 67 a Monza, 55 a Pavia, 52 a Sondrio, 49 a Mantova, 42 a Cremona, 38 a Lecco, 10 a Lodi. (ANSA).