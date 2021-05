Coni: Malagò,invito permanente Petrucci e Chimenti in giunta

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - "La prima giunta del Coni è convocata a Roma giovedì 20 maggio. Lì proporrò alla giunta il portabandiera alla delegazione di Tokyo, e una novità significativa: ci sarà un invito permanente per Gianni Petrucci, che così completa i precedenti presidenti del Coni, Franco Carraro e Mario Pescante in giunta".

Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che è stato riconfermato ieri nella sua carica, a margine dell'inaugurazione del campo sportivo Giuriati del Politecnico di Milano. "E poi altrettanto una presenza costante in giunta ci sarà con l'invito a Franco Chimenti - ha aggiunto Malagò -, per la sua storia, per quello che ha fatto, per riconoscenza e soprattutto perché completa questo meraviglioso gruppo di saggi, con Mario, Franco e Gianni, che saranno costantemente invitati e coinvolti per esprimere una loro opinione nei lavori della giunta". - "Penso che avere persone che hanno fatto la storia dello sport - ha concluso il presidente del Coni -, che sono saggi e che possono dare dei consigli, sia un valore aggiunto".

(ANSA).