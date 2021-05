Ricoverata per Covid una passeggera del volo dall'India a Orio

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - E' stata ricoverata una delle passeggere del volo atterrato a Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dall'India. La donna si trovava, come gli altri passeggeri in isolamento in un Covid Hotel.

L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha spiegato che è stata ricoverata ieri con sintomi del coronavirus e difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il C-pap. Positività confermata sia dal test rapido che da quello molecolare, che ora è stato inviato al San Matteo di Pavia per il sequenziamento dell'RNA per capire di che variante si tratti. (ANSA).