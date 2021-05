Pellicce di specie protette e coralli sequestrati a Malpensa

(ANSA) - VARESE, 13 MAG - Una pelliccia di giaguaro, una borsa in pelle di alligatore e alcuni pezzi di corallo raro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'interno di alcune spedizioni controllate all'aeroporto di Milano Malpensa (Varese). All'interno di un pacco diretto in Cina e proveniente da Portici (Napoli), le fiamme gialle hanno scoperto la pelliccia derivante dall'uccisione di un animale protetto e di cui è vietata l'esportazione, con conseguente denuncia del titolare della spedizione alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese).

Altre due spedizioni invece provenienti dagli Stati Uniti e dirette a Bari contenevano alcuni pezzi di "Blue Coral" (tipo di corallo che prende il nome dal colore blu del suo scheletro) e una borsa confezionata con la pelle di un alligatore "missisippiensis", proveniente dal Giappone ed indirizzata a Milano. In entrambi i casi si è provveduto ad effettuare il sequestro amministrativo e la segnalazione dei destinatari alle Autorità competenti. (ANSA).