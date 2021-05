Auto su binari: morto il 48enne precipitato

(ANSA) - LODI, 13 MAG - E' morto all'Humanitas di Rozzano, in seguito alle ferite riportate Andrea Deni, 48 anni, l'uomo che, a bordo della sua Dacia Duster, è precipitato ieri sera sui binari dell'Alta Velocità, a San Donato Milanese, dal cavalcavia sovrastante dopo aver sfondato il guard rail.

Portato in ospedale immediatamente dopo i soccorsi e ricoverato in terapia intensiva, le sue ferite erano apparse subito gravissime dopo il volo di oltre 6 metri. L'uomo viveva a Lodi Vecchio, nel Lodigiano. Tuttora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. (ANSA).