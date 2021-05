Auto sfonda vetrina di supermarket nella Bergamasca

(ANSA) - BERGAMO, 13 MAG - Attimi di paura verso le 13,30 di oggi a San Giovanni Bianco, nella Bergamasca, dove un'auto ha sfondato la vetrata del supermercato Conad di via Boselli, finendo tra gli scaffali. Ancora da accertare con precisione le cause e la dinamica dell'accaduto.

Secondo le prime informazioni, la macchina era nel parcheggio antistante il punto vendita quando, forse per un errore di manovra, è finita contro la vetrata del supermercato, sfondandola. La macchina è letteralmente entrata nel supermercato e si è fermata contro gli scatoloni dei prodotti stoccati nelle vicinanze della vetrata. Sia la conducente della vettura sia le persone presenti non hanno riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. (ANSA).