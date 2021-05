Tokyo: vaccinate a Milano 18 azzurre del volley

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Sono diciotto le pallavoliste della nazionale italiana che hanno ricevuto il vaccino anti Covid all'hub del Palazzo delle Scintille di Milano in vista dei giochi olimpici di Tokyo. In totale sono 38 gli atleti azzurri che parteciperanno alle Olimpiadi e che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, così come previsto dal Governo e dal Coni, nell'hub milanese. A fare gli onori di casa c'erano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la vice presidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, il sottosegretario con delega allo Sport, Antonio Rossi e il responsabile della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso. Per il governatore Fontana le vaccinazioni rappresentano "l'inizio di una nuova fase, un segnale di grande speranza per il futuro perché sono la rappresentazione plastica che, piano piano, si va verso la riapertura". Fontana si è raccomandato rivolgendosi a chi ha ricevuto la prima dose: "non dobbiamo esagerare abbassando la guardia e non dobbiamo dare nessun vantaggio al virus". I l presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha definito quello di oggi "un bel lavoro di squadra, le ragazze e i ragazzi erano emozionati". Secondo l'allenatore della nazionale di volley Davide Mazzanti il vaccino "è un dono che ci è stato fatto, un qualcosa che ci rende più tranquilli nell'andare a Tokyo e che ci permette di 'agganciarci' allo slogan scelto per la campagna vaccinale #piùsiamoprimavinciamo". (ANSA).