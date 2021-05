LaVerdi riaccoglie il pubblico con stagione 'dal vivo!'

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Si chiama 'Dal vivo!' la stagione di concerti con cui l'orchestra Verdi di Milano riprende le attività con il pubblico in sala, con nove concerti in programma il mercoledì e il giovedì. Primo appuntamento, all'auditorium di largo Mahler, sarà il 19 e 20 maggio con sul podio il polacco Krzysztof Urbański, protagonista anche delle ultime due esibizioni in streaming della Verdi. Il programma, eseguito da 35 professori d'orchestra ben distanziati, include l'Ouverture da Coriolano di Beethoven e il concerto per pianoforte in La maggiore di Mozart eseguito da Dejan Lazič. Finale con la prima sinfonia di Beethoven, in questo concerto di apertura. Mentre l'ultimo appuntamento della stagione sarà chiuso dalla Nona il 15 luglio al teatro degli Arcimboldi. (ANSA).