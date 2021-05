Tiro a volo: Cdm a Lonato; Italia vince prove a squadre

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 11 MAG - L'Inno di Mameli ha chiuso la terza giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di tiro a volo in corso a Lonato del Garda. Nelle gare a squadre l'Italia ha vinto sia fra gli uomini che tra le donne. Quello femminile era composto da Diana Bacosi, Chiara Cainero e Chiara Di Marziantonio, quello maschile da Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde e Gabriele Rossetti. Ad applaudirli insieme al Presidente della Fitav Luciano Rossi c'era il Presidente del Coni (e membro Cio) Giovanni Malagò, che ha sfidato la pioggia battente per sostenerli.

Nella gara femminile le azzurre si sono qualificate per il medal match per l'oro e l'argento con il punteggio di 498/525 e nel duello finale hanno affrontato e battuto per 6-5 il terzetto statunitense composto da Amber English, Samantha Simonton e Austen Jewell Smith.

Con lo stesso punteggio gli azzurri, nel medal match per l'oro hanno regolato il terzetto danese composto da Jesper Hansen, Emil Kjelgaard Petersen e Mikkel Petersen.

Domani la gara di Skeet si concluderà con il Mixed Team. Per l'Italia in pedana ci saranno le coppie Cainero-Cassandro e Bacosi-Rossetti. (ANSA).