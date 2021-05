Pioli "quando avrò paura di rischiare non sarò leader"

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Quando avrò la paura di rischiare non sarò più un leader": è la citazione di Nelson Mandela pronunciata dal tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino, per spiegare la scelta di schierare, contro la Juve, Brahim Diaz al posto di Rebic. Il Milan è a un passo dal qualificarsi per la Champions League. Un processo di crescita importante della squadra, come per l'allenatore stesso: "Provo tutti i giorni a migliorare. Ho dentro grande passione, non guardo cos'ho fatto in passato.

Voglio continuare a crescere, il mio processo di crescita non è finito. Ovviamente le esperienze passate mi hanno aiutato, ma ho ancora grande voglia di crescere". (ANSA).