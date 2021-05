Nel Milanese una 'capsula del tempo' da aprire nel 2050

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Pensieri, disegni, ricordi di un anno di pandemia, rinchiusi in una "capsula del tempo" da riaprire tra 30 anni. È l'iniziativa promossa dal comune di Corbetta (Milano), che a settembre vedrà l'inaugurazione della prima capsula del tempo a memoria dell'emergenza Covid-19 di tutta Italia, dove tutti potranno depositare un ricordo fatto di lettere, illustrazioni e pensieri di quanto vissuto sulla pelle tra il 2020 e il 2021. La data di riapertura della capsula, un grande baule che verrà poi sigillato e riposto nella biblioteca comunale, è già stata fissata e sarà il 19 marzo 2050, un giorno dopo la Giornata Nazionale delle Vittime del Coronavirus.

A settembre tutti coloro che si prenoteranno tramite Urp potranno inserire nel baule il loro ricordo, riceveranno un ticket che loro stessi o altri dovranno conservare per poter ritirare il loro ricordo nel 2050.

"Pensiamo a chi oggi è un bambino, a chi ha perso qualcuno, a chi vuole raccontare ai suoi nipoti cosa ha vissuto in ospedale o in casa da solo", ha spiegato il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, "tracce e testimonianze di un anno tremendo che potranno raccontare a chi oggi non c'è ancora o è piccolo, se non addirittura ricordare a se stessi, le emozioni di oggi".

(ANSA).