Covid: in Lombardia diminuiscono i ricoveri, 30 i decessi

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112).

A fronte di 33.979 tamponi, sono 788 i nuovi positivi, con un rapporto del 2,3%, in calo rispetto al 3,1% di ieri, mentre i decessi sono 30, per un totale di 33.235 da inizio pandemia.

I nuovi casi sono 256 a Milano, di cui 98 in città; 102 a Brescia, 66 a Bergamo, 63 a Varese, 59 a Pavia, 48 a Bergamo, 45 a Monza e Brianza, 36 a Mantova, 35 a lecco, 31 a Cremona, 16 a Lodi e 3 a Sondrio. (ANSA).