A Milano nuova piazzale Loreto più verde in vista del 2026

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - In vista delle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina del 2026, piazzale Loreto sarà completamente rinnovata. La piazza milanese che oggi è famosa per essere un grande snodo di traffico, senza verde ed aree pedonali, diventerà una piazza vivibile grazie alla rivoluzione portata da LOC, Loreto Open Community.

E' questo il titolo del progetto vincitore della seconda edizione di Reinventing cities, il bando internazionale indetto dal Comune insieme al network delle città internazionali C40.

Il masterplan è stato presentato da un team multidisciplinare con capofila Ceetrus Nhood e realizzato con Arcadis Italia, Metrogramma Milano, Mobility In Chain, Studio Andrea Caputo, LAND, Temporiuso e Squadrati.

Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "questo progetto va nella direzione di trovare un modo perché le piazze siano verdi, anime del quartiere e non solo luoghi di passaggio".

La viabilità sarà completamente rivista e spostata solo in una parte della piazza, garantendo comunque la capacità analoga a quella di oggi. Circa 24 mila metri quadrati di spazio saranno restituiti alla pedonalità, di cui il 69% nella piazza e il resto tra via Padova, la cui prima parte sarà pedonalizzata sul modello di via Paolo Sarpi, e via Porpora. (ANSA).