Vaccini: Lombardia, prenotazioni over 50 sopra quota 340mila

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - A mezzogiorno di oggi erano 341.012 le prenotazioni effettuate in Lombardia per le persone nella fascia d'età 50-59. 169.851 si erano già prenotati in altre categorie (fragili e caregiver) e 336.724 erano già vaccinati con almeno una dose prima di oggi. Complessivamente 847.587 Under 60 hanno preso appuntamento o sono stati già vaccinati, il 53,24% del totale. Lo fa sapere l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia. (ANSA).