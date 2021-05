Un uomo travolto e ucciso da un treno a Milano-Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Un uomo è morto, questa mattina prima dell'alba dopo essere stato travolto da un treno nei pressi della stazione di Milano-Rogoredo.

Il 118 è intervenuto sul posto alle 4.45 ma non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'investito, trascinato per diversi metri dal convoglio. Al momento non si conoscono le generalità del deceduto e la dinamica dell'incidente. Gli accertamenti sono in carico alla Polfer di Milano. (ANSA).