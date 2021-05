Segre alla Scala come nel 1946. 'Sia segno di rinascita'

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - C'era alla Scala l'11 maggio 1946, al concerto per la riapertura del teatro dopo i bombardamenti e la ricostruzione, e la senatrice a vita Liliana Segre, storica abbonata, ha voluto essere presente alla riapertura di questa sera per quella che "deve essere un segno di ripartenza". "Non so se lo è, ma lo deve essere - ha detto - un segnale molto forte per Milano". (ANSA).