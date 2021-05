Il 'Seta' di Antonio Guida riapre al Mandarin Oriental Milan

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Riaprono le fiorite corti esterne dell'hotel Mandarin a Milano, oasi urbana dove rilassarsi e lasciarsi trasportare dalle creazioni gastronomiche di Antonio Guida, affiancato dal suo team di fedelissimi: il Sous-Chef Federico Dell'Omarino e il Pastry Chef Nicola Di Lena. I piatti di Antonio Guida, premiati con le 2 stelle Michelin tornano ad essere serviti nello spazio aperto nel cuore di Milano, impreziosito dalle grandi vetrate aperte sulla cucina che consentono di vivere un'esperienza suggestiva.

Per questo nuovo inizio, Chef Guida propone tre menù degustazione: La Via del Seta, L'Orto Verticale e il nuovo Una Finestra sull'Estate.

Il primo ideale per conoscere o ritrovare i piatti simbolo del ristorante come l'"Astice blu con zabaione al passito di Loazzolo, patate e tè Matcha", cardine della cucina di Guida e delle sue influenze francesi. Il secondo rappresenta la proposta vegetariana del Seta, dove ortaggi e verdure richiamano la cultura salentina dello Chef, come nello "Scalogno con aloe vera al cocco e salsa alla curcuma". Il terzo nuovissimo menù Una Finestra sull'Estate è dedicato alla primavera e alla rinascita.

Tutti i menù sono accomunati da una filosofia sostenibile e biodinamica estremamente chiara e consapevole: gli ingredienti utilizzati provengono da piccoli produttori e il tracciamento della materia prima, da sempre fondamentale per Chef Guida, è stato rafforzato ulteriormente. Un'alta attenzione è riservata anche alla tutela del mare, evitando la pesca intensiva e collaborando solo con realtà certificate. (ANSA).