Scontro auto-moto, muore presidente ambulanti di Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 09 MAG - Un motociclista di 65 anni è morto oggi, poco dopo l'arrivo in ospedale, a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Ceresa a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. La vittima dello schianto con un'auto è Mauro Dolci, presidente provinciale della Federazione italiana venditori ambulanti affiliata a Confcommercio. L'ambulante bergamasco abitava a Zogno. Dolci era molto conosciuto sul territorio bergamasco e non solo, per il suo impegno nel mondo del commercio ambulante. Negli ultimi mesi sono stati importanti e strategici i suoi interventi a favore del commercio locale, nella tutela della categoria degli ambulanti bergamaschi in difficoltà per la pandemia. (ANSA).