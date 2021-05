Sindaco arrestato: sospeso il Consiglio comunale di Opera

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Le dimissioni del sindaco del Comune di Opera Antonino Nucera, presentate il 17 aprile comportano per legge lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario straordinario. Il prefetto di Milano, Renato Saccone, nelle more del decreto di scioglimento, ha quindi sospeso il Consiglio comunale e ha nominato il viceprefetto Donatella Cera commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente. Il commissario sarà supportato dal sub Commissario Rita Di Donna. Nucera era stato posto ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Feudum dei carabinieri.

Con lui erano stati arrestati la dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune e tre imprenditori del settore edile ritenuti responsabili - a vario titolo - di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e traffico di rifiuti.

