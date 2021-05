Milan: Pioli, Champions? Siamo padroni del nostro destino

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "Chi vince ha grandissime possibilità di arrivare in Champions League ma non sarà finita lì. Abbiamo due scontri diretti, con la Juve e con l'Atalanta all'ultima giornata, siamo padroni del nostro destino": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Torino, scontro diretto per l'accesso alla Champions.

"Strano ci sia un turno infrasettimanale a due settimane dalla fine. Vincere sarebbe un risultato importantissimo. E per ottenerlo - aggiunge - serve uno sforzo eccellente. E' la partita più stimolante, affasciante e probabilmente più importante. I sogni sono belli solo se si realizzano". (ANSA).