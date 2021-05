Incidente sul lavoro nel Varesotto, sciopero di 4 ore

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Quattro ore di sciopero in tutta la provincia di Varese e la convocazione "urgente" di un tavolo al Prefetto del Capoluogo prealpino. E' la reazione di Cgil, Cisl e Uil insieme alle rispettive federazioni edili Filca, Fillea, Feneal dopo l'ennesimo incidente sul lavoro, che ha causato la morte dell'operaio 52 enne Marco Oldrati, caduto da un ponteggio in un cantiere nei pressi di un centro commerciale a Tradate (Varese). "In provincia di Varese - commentano i sindacati - a solo tre giorni dall'infortunio mortale di Christian Martinelli, un altro lavoratore non farà rientro a casa dopo il lavoro. Così non si può andare avanti è arrivato il momento di agire". "E' urgente intervenire - si legge in una nota - prima che si aprano i tanti cantieri previsti dagli investimenti europei". Cgil Cisl e Uil si rivolgono così alle imprese, all'Ats, all'Inail, alle amministrazioni comunali, alla provincia di Varese e alla Regione Lombardia chiedendo di "assumersi le loro responsabilità e agire nell'immediato con massicci investimenti nella prevenzione". "Serve un'azione immediata e diffusa - concludono - servono urgentemente ispezioni a tappeto in tutte le imprese e un piano formativo straordinario aggiuntivo per tutte le lavoratrici e lavoratori". (ANSA).