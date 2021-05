Festa Inter: cori e fumogeni accolgono pullman a San Siro

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Due ali di tifosi hanno accolto il pullman dell'Inter all'arrivo a San Siro. Cori, fumogeni tricolori e anche qualche manata all'autobus, così la tifoseria nerazzurra ha voluto festeggiare la squadra per la vittoria dello scudetto. In prima fila sull'autobus, a salutare i tifosi, tra i giocatori c'erano Ranocchia, Lautaro e Hakimi. Le forze dell'ordine sono intervenute solo per evitare che tutta la folla continuasse a seguire il pullman fino dentro lo stadio. Dopo il passaggio della squadra, ora i tifosi stanno lentamente defluendo e lasciando la zona di San Siro. (ANSA).