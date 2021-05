Vaccini: a Sesto S. Giovanni apre il centro Multimedica-Campari

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - È stato inaugurato oggi a Sesto San Giovanni (MI) il Centro vaccinale corporate MultiMedica Marelli, nato dalla collaborazione tra Gruppo MultiMedica e Campari Group. Lo spazio rappresenta un' opportunità per garantire la vaccinazione al maggior numero possibile di lavoratori delle aziende lombarde nel minor tempo possibile.

Grazie alla partnership tra due realtà del territorio, come MultiMedica e Campari Group, è stato infatti possibile riconvertire e adattare gli ampi spazi di un immobile dismesso nella storica sede della Ercole Marelli, a Sesto San Giovanni, realizzando un Centro Vaccinale Territoriale Straordinario.

Con una superficie di circa 2.000 m., il Centro conta 10 linee vaccinali ed è in grado di garantire sino a 200 somministrazioni di vaccino ogni ora, per un totale di 2.000 al giorno (ANSA).