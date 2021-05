Nasce un premio dedicato a Bob Krieger

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Ad un anno dalla sua scomparsa nasce il Krieger Portrait & Fashion Photography Award, primo premio internazionale riservato alla fotografia di moda e al ritratto dedicato alla memoria del grande fotografo Bob Krieger, morto il 7 maggio del 2020. Ad annunciarlo Maria Grazia Vernuccio, sua collaboratrice e amica e curatrice delle sue mostre. "Bob ha segnato un'epoca nella fotografia, sia per la moda che per il ritratto - spiega l'ideatrice del Premio -. Questo progetto vuole mantenere vivo il suo ricordo: Krieger è stato un maestro assoluto della fotografia di moda e del ritratto, riconosciuto come uno dei più grandi al mondo. E questa iniziativa si rivolge a giovani e professionisti di queste due categorie che potranno concorrere inviando i propri lavori". A decretare i vincitori una giuria internazionale, ma i dettagli saranno annunciati durante la presentazione ufficiale la cui data sarà resa nota prossimamente. Le sue foto straordinarie, pubblicate dalle più prestigiose riviste internazionali dal New York Times a Vogue America, dal Time (con tre copertine una delle quali per Giorgio Armani) ad Harper's Bazaar, hanno raccontato 40 anni di storia. Con Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Missoni, Valentino, Versace, Laura Biagiotti, Gucci, Fendi, Ferragamo, Dolce & Gabbana, Etro, Moschino, Trussardi, Walter Albini, Luciano Soprani, Emilio Pucci, Challagan, Hugo Boss, Calvin Klein, ha raccontato la moda con eleganza e un tocco che ha sempre reso riconoscibile i suoi scatti. Quello che poi ha tramutato nel ritratto: da Bill Gates a Gianni Agnelli, Rita Levi Montalcini e George Bush. "Aveva la capacità di cogliere l'attimo e di entrare nell'intimo di ogni persona, di svelare in una fotografia l'anima di ogni personaggio - ha aggiunto Vernuccio -. Tutti volevano un ritratto da Bob Krieger e negli ultimi anni della sua attività questa era diventata la sua più grande passione". (ANSA).