Musica: la Verdi di Milano torna con stagione 'Dal vivo!'

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - L'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi torna a suonare dal vivo e lo fa con una stagione intitolata emblematicamente "Dal Vivo!", al via il 19 maggio per nove settimane, ogni mercoledì e ogni giovedì con nove doppi appuntamenti, i primi sette all'Auditorium di Milano, e gli ultimi due al Teatro degli Arcimboldi.

"La gioia di tornare alla musica e di riaprire le porte del nostro teatro - dice la Presidentessa della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Ambra Redaelli - ci ha guidati nella scelta di costruire una stagione completa, con la determinazione di aprire per non chiudere più." Il tutto in totale sicurezza, con un organico di circa trentacinque elementi, ben distanziati sul palco.

"Giovani direttori, già rinomati internazionalmente, e ritorni graditi di artisti - anticipa Ruben Jais, Direttore Generale e Direttore Artistico della Fondazione - sono i punti di forza di una proposta che vuole, come sempre le nostre stagioni, spaziare dal classicismo (Haydn, Mozart, Beethoven) alla musica contemporanea (due prime assolute di Silvia Colasanti e Nicola Campogrande). Dopo vari mesi di produzioni streaming, molto seguite dal nostro pubblico e che ci hanno dato la possibilità di raccogliere oltre 60.000 euro in donazioni, torniamo a far risuonare la nostra sala, il nostro Auditorium per i primi sette programmi. Ma non solo Largo Mahler: il mese di luglio ci vedrà, infatti, ospiti del Teatro degli Arcimboldi per le ultime due produzioni prima della pausa feriale. Un programma incentrato sulla musica spagnola e l'altro con l'esecuzione della Nona sinfonia di Beethoven a suggello di questa nuova proposta che coinvolge Orchestra e Coro." (ANSA).