Musica: Instrumental freak show apre Festival Milano Musica

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Si apre il 10 maggio al Teatro Elfo Puccini con lo spettacolo di teatro musicale di Giovanni Verrando 'Instrumental freak show A manifesto on diversity' il 30esimo Festival Milano Musica. Lo spettacolo, che debutta a Milano dopo la prima assoluta alla Biennale di Venezia, è un omaggio alla "diversità come potente motore del mondo" con l'Ensemble Interface, la voce di Giulia Zaniboni, la regia del suono di Paolo Brandi, le scene e le luci di Angelo Linzalata e la partecipazione di Michele Innocente e dello stesso Giovanni Verrando.

In scena strumenti come daxophone, violini con corde bi-calibro, flauto filtranteð, ma anche filosofia, antropologia, poesia, ornitologia in russo, francese, italiano e tedesco per comporre il "manifesto della diversità" di Giovanni Verrando, narrato in cinque quadri e altrettanti personaggi, a loro volta "diversi" o "freak".

Il Festival continua con un weekend al Conservatorio di Milano, ospiti l'ensemble francese L'Instant Donné (sabato 15 maggio, ore 20), con un concerto monografico dedicato al compositore Georges Aperghis, e Maurizio Pollini (domenica 16 maggio, ore 19). (ANSA).