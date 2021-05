Milano: Sala, mi spiace Albertini se la sia presa

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Mi spiace Albertini se la sia presa, ma d'altro canto l'Albertini che conosco io da anni è un po' come me, è sempre stato un maestro di battute": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, alla scuola primaria Leopardi per l'intitolazione del comprensorio A Ermanno Olmi, risponde a Gabriele Albertini, per il quale l'attuale primo cittadino ha banalizzato la sua proposta di averlo come vice a Palazzo Marino in caso di elezione. "Non penso che dobbiamo arrivare tra me e lui a rivolgerci sempre con la massima serietà per cui mi dispiace, però - è il suo invito - andiamo oltre la battuta" (ANSA).