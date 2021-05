Ddl Zan: Fedez tira la volata alla manifestazione di Milano

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Un aumento di 423 followers per i Sentinelli in 7 minuti: è l'effetto Fedez, che ha postato su Instagram la locandina della manifestazione di domani all'Arco della Pace in sostegno del Ddl Zan, cui parteciperà lo stesso parlamentare promotore. A Fedez, i ringraziamenti dei Sentinelli, che domani si aspettano di vedere in piazza non meno di 3500 persone, vale a dire le stesse che si ritrovarono a ottobre in piazza della Scala per la stessa manifestazione. Domani, sul palco, a dire che "il tempo è scaduto" - slogan della manifestazione - e che la legge va approvata insieme al portavoce Luca Paladini e ad Alessandro Zan, anche artisti come Paola Turci, i Coma Cose, Gaia, Malika Ayane e Lella Costa.

(ANSA).