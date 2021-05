A Milano riapre il Blue Note, stasera Fresu

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Il jazz torna dal vivo a Milano.

Questa sera riapre infatti al pubblico il Blue Note con un concerto del Paolo Fresu Devil Quartet. La scelta non è casuale, ma piuttosto un omaggio al trombettista che è stato protagonista del primo concerto in live streaming trasmesso da un Blue Note senza pubblico: "un evento di grande valore simbolico".

"Le difficoltà - spiegano dal Blue Note non sono poche, in primis coprifuoco e capienza ridotta, ma la voglia di ripartire e tornare a proporre grande musica di qualità è decisamente più forte". Per questo il jazz club sarà aperto in questa prima fase nei fine settimana con due spettacoli, alle 18 e alle 20 (anticipati rispetto ai tradizionali orari delle 21 e 23). E le consumazioni saranno possibili nel nuovo dehors, aperto per aperitivi e cene prima e dopo i concerti.

Il quartetto in questa occasione sarà in versione totalmente acustica per un concerto realizzato in collaborazione con U-Earth, azienda che si occupa di soluzioni biotech per la purificazione dell'aria all'avanguardia. "Dieci bio-reattori installati nel locale - spiegano dal club - purificheranno l'aria e Blue Note sarà il primo jazz club Pure Air Zone d'Italia".