Scippa sei donne in mezz'ora a Milano, arrestato

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Un egiziano di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver rapinato 6 donne a Milano. La sua azione, durata 30 minuti, si è concentrata tra il quartiere Giambellino e i Navigli, dove poi è stato bloccato dai militari. Ieri pomeriggio diverse persone hanno segnalato le aggressioni da parte dello straniero, individuato lungo via Lodovico il Moro grazie alle descrizioni dei testimoni.

Quando ha visto i carabinieri ha tentato la fuga lanciandosi nel Naviglio ma è stato raggiunto sulla riva della "Canottieri Milano". Tutte le vittime sono state scippate e strattonate ma due ultraottantenni hanno rimediato i danni maggiori. La più grave è una pensionata che a causa della spinta ha riportato la fratturata della clavicola sinistra e una commozione cerebrale.

Secondo i medici non è in pericolo di vita ma la sua prognosi è di 30 giorni. (ANSA).