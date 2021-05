Mamma e 2 figli travolti da auto a Merate, bimbo gravissimo

(ANSA) - LECCO, 06 MAG - Una mamma di 38 anni e i suoi due figli sono stati travolti da un'auto questo pomeriggio a Merate (Lecco). Il più piccolo dei due figli, di 7 anni, è rimasto ferito in maniera gravissima, rianimato sul posto e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo. La donna e l'altra figlia, di 12 anni, sono state a loro volta ricoverate negli ospedali di Merate e Lecco ma le loro condizioni sono state definite sotto controllo.

Carabinieri e polizia locale stanno ora indagando sulla dinamica dell'incidente in quanto sul posto si è fermata la vettura condotta da un immigrato, che però avrebbe sostenuto di essere finito contro il marciapiedi dopo essersi scontrato con un'altra auto, e sempre a suo dire sarebbe stata solo quest'ultima a travolgere la famiglia per poi allontanarsi. La versione è ora al vaglio delle immagini che potrebbero essere state registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.

(ANSA).